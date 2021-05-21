Время начать что-то новое: составлен гороскоп на 22 мая

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Гороскоп для представителей всего зодиакального круга на 22 мая подготовила астролог Надежда Сташина. По ее словам, предстоящая суббота – отличное время для того, чтобы начать новое творческое дело или интеллектуальный проект.

Овнам звезды советуют спокойно принять предложение изменить их первоначальные планы. Тельцов в субботу ожидают простые, маленькие радости. У Близнецов же расширятся границы восприятия. На все они будут смотреть иначе, нежели раньше.

Хорошим днем для кулинарных экспериментов Раков станет именно 22 мая. Особенно они отличатся в приготовлении уникальных салатов и легких десертов. Львам звезды советуют в этот день заняться самообразованием. Они могут начать изучать что-то новое или прочесть познавательный материал. Девы в субботу узнают, какой из их успешных планов сработал. Они поймут, что хорошего им стоит ожидать на предстоящей неделе.

Весам будет просто заручиться поддержкой самых разных людей. А вот Скорпионов из задумчивости выведет какое-то приятное событие, которое произойдет 22 мая. Стрельцам астролог советует обратить внимание на собственное самообладание. Не нужно потакать капризам. Однако представителям этого знака зодиака стоит постараться не обижаться на других людей.

Козерогов в субботу ждет удача в покупках. Они могут оставить в магазинах кругленькую сумму, однако это их совершенно не расстроит, отмечает «МИР 24». Водолеи 22 мая будут вести оживленные беседы и легкие споры. Все это составит приятный фон дня. А у Рыб появится прекрасная возможность уйти от проблем.

Источник: mir24.tv

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