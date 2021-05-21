Вирусолог объяснил опасность укуса инфицированных клещей и комаров

Фото: pixabay.com

Российские ученые обнаружили новые вирусы, которыми можно заразиться в результате укуса клеща. Опасность заключается еще и в том, что вакцин от них пока не существует. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул, что последствия от укуса инфицированного клеща часто бывают тяжелыми и даже летальными.

— В тех случаях, когда нет вакцины, остается надеяться только на санитарные меры. В принципе укусы клещей — дело серьезное, — подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел случаи, когда некоторые малярийные комары передают лихорадку Эбола. Помимо этого, вирус СПИДа также переносится экзотическими видами комаров.

— Эти насекомые в принципе являются переносчиками многих тропических заболеваний. При этом они постоянно встречаются в России. Например, в этом сезоне были случаи завозных заболеваний у россиян после посещения экваториальной Африки, — добавил Георгий Викулов.

По его словам, бывало, что люди умирали, потому что вовремя не начали терапию от малярии, отмечает ИА «НСН».

Читайте также: Роспотребнадзор выявил единичные случаи укусов клещей в парках Москвы