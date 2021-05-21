Каменева взяла бронзу ЧЕ на дистанции 100 метров на спине после повторного заплыва

Фото: instagram/marykamushek

Россиянка Мария Каменева выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште по итогам повторного заплыва.

Первое место заняла Кэтлин Доусон из Великобритании. Второй финишировала итальянка Маргерита Пандзьери.

Ранее результаты финального заплыва аннулировали из-за сбоя в системе хронометража. Судьи приняли решение о проведении повторного старта. В первом заплыве Каменева также стала третьей.

Читайте также: Пловец Чупков стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров брассом