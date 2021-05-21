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Каменева взяла бронзу ЧЕ на дистанции 100 метров на спине после повторного заплыва
Фото: instagram/marykamushek

Каменева взяла бронзу ЧЕ на дистанции 100 метров на спине после повторного заплыва

Кирилл Николаев

Спорт

Россиянка Мария Каменева выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште по итогам повторного заплыва.

Первое место заняла Кэтлин Доусон из Великобритании. Второй финишировала итальянка Маргерита Пандзьери.

Ранее результаты финального заплыва аннулировали из-за сбоя в системе хронометража. Судьи приняли решение о проведении повторного старта. В первом заплыве Каменева также стала третьей.

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#Плавание«бронзовая» медальЧемпионат Европы
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