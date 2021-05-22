Эксперты рассказали, как защититься от квартирных краж

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С наступлением теплого времени года квартиры становятся объектами повышенного внимания для злоумышленников, что приводит к резкому всплеску числа квартирных краж, рассказали в Росгвардии.

В ведомстве напомнили, что летом россияне планируют отпуска и проводят много времени на даче, оставляя квартиры без присмотра. В результате воры активизируются, что требует повышенной бдительности от жителей страны.

Нередко хозяева квартир обращают внимание лишь на эффективность замка, забывая о самой двери. Эксперты предупреждают: даже самый сложный замок не защитит от проникновения в квартиру, если вор столкнется с непрочной дверью.

Как отметила управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Надежда Коркка, важнейший ресурс взломщика — время, чем быстрее он попадет в квартиру, тем меньше риск быть замеченным и разоблаченным. В связи с этим специалист призывает предпринять все меры для того, чтобы создать вору максимум препятствий.

В частности, можно установить не одну, а две металлические двери: велика вероятность того, что вскрыв первую, злоумышленник сдастся и отправится на поиски более легкой добычи, рассказала Коркка.

Отпугивающим элементом может стать муляж сигнализации — маленький красный светодиод над дверью, который стоит включать каждый раз, выходя из дома. Также можно приобрести недорогую уличную видеокамеру и повесить над входом в квартиру на видном месте. Хорошим средством защиты станет установка настоящей сигнализации, если позволяют средства.

Важно не забывать и о надежности окон и балконов. Для жильцов первого-второго этажей рекомендуется установить решетки. Лучше, если они будут распашными на случай пожара, но запирающимися на замок, причем ключ должен храниться далеко от самого окна.

Не будут лишними решетки на окнах и для жильцов последних этажей, проникнуть на которые можно с крыши по пожарной лестнице или водосточной трубе, предупреждают специалисты.

Тем, кто не хочет ставить решетки, советуют подумать о противовзломной фурнитуре. Она не позволит быстро отжать или снять створку. Только при такой комплектации защита пластиковых окон будет считаться эффективной.

Наконец, перед отъездом из квартиры стоит надежно спрятать деньги и ценные вещи, выбирая неочевидные места. Надежда Коркка подчеркнула, что воры не смогут проверить все грани каждого предмета мебели, пишут «Известия».

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