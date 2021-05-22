Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские врачи назвали неожиданный симптом развития рака легких
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Американские врачи назвали неожиданный симптом развития рака легких

Виктория Родимкина

Здоровье

Врачи из американской клиники Майо рассказали, что при развитии рака легких у человека могут появиться кожные высыпания пурпурного цвета.

Такая сыпь может возникнуть на лице или веках. Это заболевание называется дерматомиозит. У взрослых оно связано с высокой вероятностью появления онкологии, особенно рака легких, груди и шейки матки.

Помимо сыпи, у пациентов отмечается мышечная слабость в бедрах, плечах, боли в спине и запор. При появлении таких признаков врачи рекомендуют обратиться к специалисту, сообщает ФАН.

Читайте также: Врач рассказала про особенности лечения онкологии с помощью лучевой терапии

рак легкихсимптомыонколог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте