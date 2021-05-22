Американские врачи назвали неожиданный симптом развития рака легких

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Врачи из американской клиники Майо рассказали, что при развитии рака легких у человека могут появиться кожные высыпания пурпурного цвета.

Такая сыпь может возникнуть на лице или веках. Это заболевание называется дерматомиозит. У взрослых оно связано с высокой вероятностью появления онкологии, особенно рака легких, груди и шейки матки.

Помимо сыпи, у пациентов отмечается мышечная слабость в бедрах, плечах, боли в спине и запор. При появлении таких признаков врачи рекомендуют обратиться к специалисту, сообщает ФАН.

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