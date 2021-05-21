Врач рассказала про особенности лечения онкологии с помощью лучевой терапии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Лучевая терапия с помощью развития техники стала одним из главных методов лечения онкологии. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист-радиолог, заведующая 1-м радиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы № 62 Марина Шивилова.

— Во время лечения раковых заболеваний применяют три основных метода: лучевую и химиотерапию, а также хирургию, — пояснила врач.

При этом она добавила, что первая раньше находилась на третьем месте среди этих методов, однако за прошедшие 20 лет она вышла на качественно новый уровень. Большинство аппаратов, в том числе линейные ускорители, дают возможность получить полный спектр лучевых процедур.

Врач также отметила, что порядка 60–80 процентов злокачественных новообразований лечатся именно с помощью лучевой терапии, отмечает РИАМО.

— На данный момент москвичам доступны все современные методы лучевой терапии, в том числе радиохирургия, стереотаксическая радиотерапия и лучевая терапия протонным пучком, — подчеркнула Марина Шивилова.

Чаще всего данный вид терапии применяют в лечении рака кожи, опухолей ЛОР-локализации. Эксперт также отметила, что лучевую терапию используют в 95 процентах случаев онкологических заболеваний.

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