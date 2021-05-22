Яна Рудковская назвала Евровидение этого года слабейшим в истории конкурса
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что «Евровидение-2021» является слабейшим в истории конкурса.
Ранее продюсер сообщала, что считает лидерами конкурса Францию, Италию и Мальту. Участнице от России Маниже она предрекла 5-8 место.
— На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще, — сказала Яна Рудковская.
Она пояснила, что после второго полуфинала не смогла выделить для себя даже тройку исполнителей, сообщает РИА Новости.
— Очень слабый конкурс. Манижа на фоне всех остальных выглядит очень достойно, — сказала телеведущая.
Конкурс «Евровидение», который в прошлом году был отменен из-за пандемии коронавируса, проходит на арене Ahoy в Роттердаме. Россию представляет российская певица родом из Таджикистана Манижа с песней Russian Woman. Финал конкурса состоится 22 мая.
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