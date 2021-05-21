Манижа рассказала, зачем приехала на Евровидение

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Певица Манижа рассказала, что волновалась перед выступлением на Евровидении. По словам артистки, она приехала на конкурс, чтобы победить себя.

О своих ощущениях от конкурса Манижа рассказала поклонникам во время онлайн-шоу «ОК на связи». Она поделилась, что волновалась перед участием в полуфинале Евровидения. Она сравнила свои ощущения с ходьбой по канату. Каждый раз она буквально уговаривала себя выйти на сцену.

— У меня часто спрашивают, хочу ли я победить на Евровидении. Главное — я хочу победить себя, победить свои страхи, победить свои переживания. Потому что это нормальные человеческие переживания, но порой они нас дестабилизируют, не дают сделать так, как мы бы хотели, — объяснила Манижа своим поклонникам в эфире.

Исполнительница признается, что ей не было стыдно участвовать в финале. Она уверена, что зрители конкурса тоже не разочаровались в ней.

Напомним, что Манижа на конкурсе исполняет композицию «Русская женщина». Она вышла в финал Евровидения, который состоится 22 мая в Роттердаме.

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