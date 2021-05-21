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Манижа рассказала, зачем приехала на Евровидение
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Манижа рассказала, зачем приехала на Евровидение

Евгения Владимирова

Музыка

Певица Манижа рассказала, что волновалась перед выступлением на Евровидении. По словам артистки, она приехала на конкурс, чтобы победить себя.

О своих ощущениях от конкурса Манижа рассказала поклонникам во время онлайн-шоу «ОК на связи». Она поделилась, что волновалась перед участием в полуфинале Евровидения. Она сравнила свои ощущения с ходьбой по канату. Каждый раз она буквально уговаривала себя выйти на сцену.

— У меня часто спрашивают, хочу ли я победить на Евровидении. Главное — я хочу победить себя, победить свои страхи, победить свои переживания. Потому что это нормальные человеческие переживания, но порой они нас дестабилизируют, не дают сделать так, как мы бы хотели, — объяснила Манижа своим поклонникам в эфире.

Исполнительница признается, что ей не было стыдно участвовать в финале. Она уверена, что зрители конкурса тоже не разочаровались в ней.

Напомним, что Манижа на конкурсе исполняет композицию «Русская женщина». Она вышла в финал Евровидения, который состоится 22 мая в Роттердаме.

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российский музыкантЕвровидениеМанижа
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