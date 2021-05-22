Прокуратура Москвы проверит клип Моргенштерна и DJ Smash

Фото: instagram/morgen_shtern

Столичная прокуратура проверит видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на предмет оскорбления чувств верующих.

Ведомство направило клип на психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы затем дать правовую оценку, говорится в письме прокуратуры в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

В письме сообщается, что результаты экспертизы будут доступны только в четвертом квартале 2021 года. Поэтому, отмечается в ответе на обращение, на данный момент оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гаврилов призвал проверить видеоклип на наличие признаков экстремизма.

Совместная работа исполнителей опубликована на официальном YouTube-канале Моргенштерна. На данный момент количество просмотров клипа превысило 23 миллиона.

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