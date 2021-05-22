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«Романтическое настроение»: Володина дала астрологический прогноз на неделю
Фото: instagram/vasilisa.volodina

«Романтическое настроение»: Володина дала астрологический прогноз на неделю

Виктория Родимкина

Общество

Астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась с подписчиками астрологическим прогнозом на следующую неделю.

По ее словам, основные события будут закручиваться вокруг 26 мая, так как в этот день случится лунное затмение. Астролог отметила, что сильнее всего его действие ощутят на себе Близнецы и Стрельцы.

— Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз — не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля — завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа, — написала Василиса Володина в Instagram.

Она уточнила, что на следующей неделе могут сбивать с толку квадрат Меркурия с Нептуном, которые могут принести самообман и ложь со стороны окружающих.

Астролог также добавила, что предстоящая неделя принесет романтическое настроение влюбленности и нежности. Однако, добавила телеведущая, знаки зодиака не смогут распознать истинные намерения окружающих.

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знак зодиакапрогноз астрологаВасилиса Володина
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