От окрошки до селедки под шубой: голландец рассказал о любимых русских блюдах

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Одной из самых интересных в мире считается русская кухня. Иностранные граждане, которые хоть раз пробовали русские блюда, часто удивляются необычным для них сочетаниям ингредиентов. Например, голландец Махил рассказал, какие он испытал впечатления от дегустации русских блюд.

Так, однажды жена Махила впервые приготовила окрошку на обед. Тогда молодой человек сначала подумал, что это салат, но его супруга добавила в блюдо квас.

— Я уже пробовал этот напиток раньше. И смог выпить не больше одного глотка, поэтому очень удивился, зачем нужно портить вкусный салат. Однако теперь я уже почти настоящий русский, так как очень люблю окрошку, — объяснил голландец.

Не менее интересными для молодого человека стали пельмени и вареники. Самой вкусной начинкой он считает картошку и грибы. По мнению Махила, это универсальные блюда, которые прекрасно подойдут на обед, особенно когда не хочется долго стоять у плиты.

А вот основные компоненты селедки под шубой являются привычными для жителей Нидерландов, где часто кушают сельдь, морковь, свеклу и картофель. При этом голландец утверждает, что на его родине никогда не думали, что все эти ингредиенты можно объединить, отмечает Nation news.

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