Маммологи раскрыли способ снизить риск заболевания раком молочной железы

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Онкологи-маммологи Аркадий Аксененко и Александр Братик рассказали, как определить возникновение рака молочной железы вовремя, чтобы избежать негативных последствий.

Аксененко пояснил, что женщинам старше 30 лет следует проходить профилактический осмотр раз в год–два. При этом всем женщинам врач посоветовал посещать гинеколога раз в год.

— Женщинам, которым больше 45 лет, рекомендуется два раза в год проходить ультразвуковое исследование и раз в год посещать гинеколога, — отметил онколог.

Врач Братик добавил, что при необходимости специалисты могут назначить дополнительные исследования, например, тонкоигольную биопсию.

— Это безболезненный укол в молочную железу, он используется для уточнения состава клеток, входящих в тревожную область, которая выявлена, — сказал он.

Маммолог уточнил, что на этом этапе основная диагностика для женщин заканчивается, сообщает ФАН.

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