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«Весьма сильно!»: китайцы оценили слова Путина о готовности «выбить зубы»
Фото: Администрация президента РФ

«Весьма сильно!»: китайцы оценили слова Путина о готовности «выбить зубы»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Читатели китайской газеты Guancha оценили слова президента России Владимира Путина о готовности РФ «выбить зубы» тому, кто посягнет на ее территорию.

Многие из комментаторов отметили, что Китаю следует действовать таким же образом. По мнению одного из читателей, Пекин должен поучиться у Москвы «беспощадным» действиям.

Один из пользователей уточнил, что другие страны пытаются сдержать Россию, так как им «не нужна такая сильная страна».

— Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России, — написал он.

«Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»; «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» — модель, которой Россия следует. Весьма сильно!» — добавили читатели.

Напомним, Владимир Путин 20 мая выступил на заседании организационного комитета «Победа», где он заявил, что Россия готова жестко ответить на любые попытки посягнуть на ее территории и «выбьет зубы» тем, кто захочет «что-то откусить».

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