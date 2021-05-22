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Диетолог Ионова объяснила, чем опасны экспресс-диеты
Фото: Pixabay

Диетолог Ионова объяснила, чем опасны экспресс-диеты

Елена Фролова

Здоровье

Экспресс-методы похудения не устраняют жир. Такого мнения придерживается диетолог Лидия Ионова.

— Быстрое похудение не является эффективным. Оно может только приводить к снижению объема воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань в этом случае сжигается минимально, — подчеркнула эксперт.

При этом она добавила, что все осложнения избыточного веса и ожирения связаны лишь с жировой тканью. Как подчеркнула диетолог, слишком быстрое похудение происходит не за счет жира.

— Весы, конечно, покажут, что килограммов стало меньше, но на объемах это не сильно отразится. И когда человек после экспресс-диеты вернется к своему обычному режиму питания, он вновь наберет жир. И с каждой подобной попыткой количество жира будет расти, — добавила Лидия Ионова.

По словам диетолога, есть люди, которые мечтают сбросить лишние килограммы, не прилагая физических усилий. По мнению эксперта, это, конечно, может произойти, но надолго сохранить результат не удастся, отмечает ИА «НСН».

Читайте также: Диетолог предостерегла от главной ошибки при похудении к лету

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