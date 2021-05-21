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Диетолог предостерегла от главной ошибки при похудении к лету
Фото: pixabay.com

Диетолог предостерегла от главной ошибки при похудении к лету

Татьяна Плотникова

Здоровье

Стремление сбросить лишний вес к летнему сезону заставляет многих прибегнуть к экспресс-диетам, однако это не лучший вариант, рассказала диетолог Алена Барредо.

Эксперт отметила, что при похудении оптимальная скорость избавления от лишнего веса — до 500 граммов в неделю. Попытки ускорить процесс отрицательно сказываются на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов. В результате возникает риск набрать еще больше килограммов.

Диетолог порекомендовала уменьшить порции пищи и ужинать раньше, отдавая предпочтение нежирному белку и овощам. Избежать постоянного ощущения голода можно, если не пропускать три основных приема пищи, а также следить за достаточным количеством белка в рационе.

Любителям сладкого Барредо посоветовала съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не «кусочничать». Поклонники шоколада вполне могут его себе позволить, главное — в небольших количествах и в первой половине дня, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее врачи объяснили, как бросить курить и не набрать при этом лишний вес.

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