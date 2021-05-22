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Эксперт объяснила, почему на окраинах мегаполисов мало общественных пространств
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперт объяснила, почему на окраинах мегаполисов мало общественных пространств

Елена Фролова

Общество

Все больше общественных пространств появляется в центральных районах крупных городов. Данные места становятся центром притяжения горожан, а также органично вписываются в среду мегаполиса. Все это становится привлекательным для инвесторов. А вот на окраинах городов складывается противоположная ситуация.

Депутат муниципального образования Шушары города Санкт-Петербурга Ольга Краснова объяснила, почему такое происходит. По ее словам, в центре Северной столицы много благоустроенных мест, среди которых скверы, сады и парки. Однако в новых районах, где ведется активная застройка, зеленые зоны не всегда предусмотрены.

— Например, в Шушарах когда-то были совхозные земли, которые потом отдали под застройку. Проект не предусматривал территорий для отдыха. На данный момент у нас существуют официальные зоны зеленых насаждений общего пользования, — рассказала Краснова.

При этом она добавила, что есть участки земли, предназначенные под скверы и парки, однако они находятся в частной собственности. По ее мнению, ни застройщики, ни собственники не хотят вкладывать средства в развитие подобных территорий. В свою очередь городские власти имеют много других забот, отмечает ФАН. Как объяснила парламентарий, в основном все проблемы в новых районах связаны с непродуманной планировкой. Решить их очень сложно, особенно когда застройщик сдал объект.

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