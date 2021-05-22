Онкологи перечислили признаки, свидетельствующие о развитии рака

Фото: flickr.com / Yale Rosen

Профессор, врач-онколог Григорий Кобяков назвал основные симптомы, указывающие на то, что у человека может развиваться онкологическое заболевание.

— Самое важное — всегда обращать внимание на любые изменения, которые происходят с организмом, — подчеркнул специалист.

По его мнению, новообразования можно обнаружить, просто ощупывая свое тело. Так можно понять, что что-то изменилось. Помимо этого, изменения можно ощутить при глотании. В данном случае нужно обратить внимание на язык.

Помимо этого, врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин добавил, что симптомов достаточно много, не каждый сможет распознать их самостоятельно. Дело в том, что если рак поразил внутренние органы, то деформацию может заметить только специалист. Однако есть и такие признаки, которые могут насторожить самого пациента, — кровь и слизь в выделениях.

— Когда опухоль развивается, как правило, это очень густая капиллярная сеть патологических сосудов. Дело в том, что клетки опухоли делятся быстро и хаотично, — объяснил Черемушкин.

Он также добавил, что о стоящей на коже опухоли или некой трубчатой структуре в легких или кишке может свидетельствовать кровь, которая появляется, например, при откашливании или дефикации, в моче, в иных выделяемых жидкостях, отмечает «Царьград». Помимо этого, насторожить должно появление уплотнений, шаровидных структур, любого объекта, непонятно растущего на теле.

Читайте также: Маммологи раскрыли способ снизить риск заболевания раком молочной железы