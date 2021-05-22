Скоро по грибы: спасатель Олег Леонов поделился с москвичами правилами безопасности в лесу

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

В преддверии теплой погоды и начала грибного сезона эксперт по безопасности и руководитель направления «Лес на связи» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов встретился с жителями Москвы в Парке Горького. Он рассказал о правилах подготовки перед походом в лес, а также дал советы, что делать, если вы заблудились.

— Не в сезон в наш поисковый отряд поступает около пяти заявок в день о заблудившихся в лесу людях. Когда начнется лето и грибная охота, их будет около трехсот в день. Наша задача не только находить потерявшихся, но предупреждать граждан о правилах безопасности в лесу, чтобы они не стали заложниками незнакомой местности, — прокомментировал эксперт.

Леонов отметил, что заблудиться могут не только новички, но и опытные грибники.

В ходе встречи спасатель рассказал, что, собираясь в лес, в первую очередь с собой нужно брать полностью заряженный мобильный телефон и дополнительную батарею, чтобы иметь возможность позвонить спасателям. Также необходимо надевать яркую одежду или светоотражающий жилет, чтобы грибника могли заметить, например, с высоты при помощи квадрокоптера.

— У вас должен быть запас воды не меньше литра и калорийный перекус: шоколадки или батончики. Свисток, спички или зажигалка, компас — тоже необходимые вещи для выживания в лесу, — поделился советами Леонов.

Координатор «ЛизаАлерт» порекомендовал воздержаться от сна в лесу, чтобы не оказаться в состоянии гипотермии и услышать крики поисковиков.

— Люди должны понимать, как себя вести, если заблудились. Если будут соблюдать эти простые правила, то поисковые отряды и специальные службы найдут их быстрее, — подчеркнул Леонов.

Во время встречи с Леоновым в Парке Горького москвичи научились ориентироваться на местности с помощью компаса, пройдя игровую трассу с препятствиями в сопровождении опытных координаторов, а также получили полезные сувениры и памятки по безопасности в лесу.

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