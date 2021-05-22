Реконструкцию четырех развязок на МКАД завершат до конца 2023 года

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Россия, Москва, МКАД, съезд 13 Карта всех событий

В столице реконструкцию четырех транспортных развязок на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с вылетными магистралями планируют завершить до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 22 мая.

По его словам, работы по реконструкции ведутся на съездах с улиц Липецкой, Верхние Поля, с Осташковского и Алтуфьевского шоссе.

— Мы до 2023 года должны закончить работы по всем этим четырем развязкам, — сказал Бочкарев.

Заммэра отметил, что на данный момент специалисты ведут работы по подготовке территории для начала работ на развязке МКАД с улицы Липецкой. Активная фаза работ на этой улице начнется летом. В результате реконструкции будет построено десять километров новых и обновленных дорог, семь путепроводов, а также километровый тоннель, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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