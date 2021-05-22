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Онколог объяснил, чем опасны «шарики» под кожей
Фото: pixabay.com

Онколог объяснил, чем опасны «шарики» под кожей

Елена Фролова

Здоровье

Онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин объяснил, почему опасны «шарики» под кожей.

Ранее онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков озвучил пять причин, которые должны заставить человека обратиться к врачу. Среди них он выделил слабость, немотивированное похудение, слизь и кровь в кале или в выделениях из груди у женщин, а также наличие уплотнений и изменение родимых пятен. По мнению медика, все это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Евгений Черемушкин выразил с ним солидарность. Однако, по его мнению, это достаточно общие рекомендации, отмечает «Царьград». По его словам, при развитии опухоли все структуры стремятся к сферической форме, так как при делении клетки раздвигаются в стороны.

Именно поэтому, по его мнению, появление круглого узла под кожей, особенно в зонах около лимфоузлов, должны насторожить человека. Помимо этого, они могут появиться в подмышечных, паховых зонах и в области шеи. Заметив такие новообразования, обязательно нужно идти к врачу, заключил специалист.

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