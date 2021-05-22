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Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливого человека
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливого человека

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи. По словам главы государства, главное — проявить свой дар и найти свой путь.

— Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед, — сказал президент во время выступления на марафоне «Новое знание».

Владимир Путин отметил, что программа общества «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на ноги и добиться успеха. Однако, подчеркнул российский лидер, несмотря на огромные ресурсы современных технологий, ничто не сможет заменить живого общения. При этом наставничество остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков, передает ТАСС слова главы государства.

Президент РФ отметил важность того, чтобы в программе принимали участие ведущие эксперты, мастера в области науки и искусства. Их опыт и пример станут лучшей мотивацией для молодежи, добавил Владимир Путин.

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