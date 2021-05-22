Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливого человека

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи. По словам главы государства, главное — проявить свой дар и найти свой путь.

— Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед, — сказал президент во время выступления на марафоне «Новое знание».

Владимир Путин отметил, что программа общества «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на ноги и добиться успеха. Однако, подчеркнул российский лидер, несмотря на огромные ресурсы современных технологий, ничто не сможет заменить живого общения. При этом наставничество остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков, передает ТАСС слова главы государства.

Президент РФ отметил важность того, чтобы в программе принимали участие ведущие эксперты, мастера в области науки и искусства. Их опыт и пример станут лучшей мотивацией для молодежи, добавил Владимир Путин.

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