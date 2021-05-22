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Цены на красную икру в России достигли максимума за последнее десятилетие
Фото: pixabay.com

Цены на красную икру в России достигли максимума за последнее десятилетие

Виктория Родимкина

Потребление

Стоимость красной икры в России за последние десять лет достигла максимума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов в субботу, 22 мая.

По данным издания, рост цены за один килограмм лососевой икры составил 30 процентов. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле этого года. Тогда стоимость икры составила 4,7 тысячи рублей. Отмечается, что цены на икру начали расти с июня прошлого года.

Директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова рассказала, что цены от поставщиков за год увеличились на 30 процентов. А президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев заявил, что оптовые цены продукции выросли на 50 процентов.

Также эксперты выразили мнение, что красная икра традиционно дорожает весной. Однако управляющий партнер Agro & Food Сommunications Илья Березнюк сообщил, что в 2021 году скачок цен связан с небольшим уловом лососей на Дальнем Востоке.

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