Цены на золото растут на фоне сомнений инвесторов

Фото: pixabay.com

Согласно данным на 11:30 утренних торгов 21 мая на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость июньских фьючерсов на золото выросла на 0,28 процента, достигнув отметки 1879,3 доллара за тройскую унцию.

Днем ранее цена на драгметалл выросла на 0,44 процента, поднявшись до уровня 1874,5 доллара за тройскую унцию. Главным фактором, который положительно сказывается на этом, является снижение американской валюты.

Так, индекс DXY, отражающий отношение доллара к корзине, в которую входят шесть основных мировых денежных единиц, в рамках предыдущей торговой сессии опустился ниже 90 пунктов до трехмесячного минимума. Доллар продолжает слабеть на фоне инфляционных опасений.

Также известно, что доходность десятилетних казначейских облигаций опустилась до 1,63 процента на пять процентных пунктов. На этом сказалось проведение аукциона американских государственных облигаций, которые оказались очень востребованными среди инвесторов, отмечает «Экономика сегодня».

На данный момент участники рынка ожидают обнародование отчета по индексу деловой активности. Дело в том, что этот документ даст еще одно понимание по поводу того, как быстро идет восстановление. При этом инвесторов интересует, сохранится ли нынешняя политика ФРС США.

Тем временем, экономист Михаил Хазин прокомментировал статистические данные о том, что Россия продолжает продавать «желтый» металл. Известно, что за прошедшие десять месяцев российский Центральный Банк четыре раза снижал количество золота в международных резервах. Например, в апреле его стало меньше почти на 100 тысяч унций.

— Напомню, что в апреле наступила первая годовщина, когда Центробанк объявил мораторий на закупку золота. То есть 1 апреля 2020 года были прекращены такие закупки, — пояснил Михаил Хазин.

Помимо этого, он добавил, что недавно был опубликован годовой отчет ЦБ за 2020 год, показывающий, что наибольший прирост международных золотовалютных резервов был обеспечен за счет прироста золота, отмечает «Царьград». По словам эксперта, данный прирост был не из-за закупок, а в результате повышения цен.

Читайте также: Названы негативные факторы, которые сказываются на стоимости нефти