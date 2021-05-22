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Инфекционист перечислил меры предосторожности в связи с сезоном клещей
Фото: pixabay.com

Инфекционист перечислил меры предосторожности в связи с сезоном клещей

Елена Фролова

Здоровье

Какие меры предосторожности нужно соблюдать в связи с наступлением сезона клещей, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Самое страшное заболевание, которое передают клещи, — энцефалит. Особенную опасность это представляет для всего Зауралья, территорий, что находятся севернее Москвы, а также северных районов Московской области, — подчеркнул эксперт.

Тем, кто собирается отправиться на Алтай, в Омскую или Тюменскую области, он советовал провакцинироваться за несколько месяцев до поездки против клещевого энцефалита. Вторым серьезным заболеванием, которое встречается в Подмосковье, на юге, в Рязани, в Калуге, он назвал клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма.

— Там такой большой смертности нет, однако есть инвалидизация, — пояснил Владислав Жемчугов.

Он также добавил, что клещи представляют особенную опасность и для домашних животных.

— Например, при укусе людей они не сразу их заражают, а вот для собаки укус клеща смертелен. Первыми признаками станут повышение температуры и отсутствие аппетита, — объяснил доктор медицинских наук.

При этом он пояснил, что если для животных профилактика заключается в приеме таблеток, то людям нужно соблюдать меры предосторожности. Так, при планировании похода в лес нужно особое внимание уделить своей одежде. На рукавах и брюках должны быть манжеты, а голову нужно прикрывать кепкой или шляпой. Важно, чтобы люди осматривали друг друга, отмечает RT.

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