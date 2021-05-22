Упрощение оформления прописки и временной регистрации оценили в Госдуме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Информацию о намерениях российского правительства об упрощении с июля 2022 года регистрации по месту жительства и пребывания прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— В настоящее время ведется цифровизация всех государственных и муниципальных услуг. А с июля 2022 года можно будет запрашивать данную регистрацию на портале государственных услуг, — рассказала спикер.

По ее словам, граждане также смогут получить конкретную дату и время для прихода и проставления в документе, удостоверяющем личность, соответствующей отметки, отмечает RT.

— Мне кажется, что любая цифровизация услуг в принципе делает жизнь граждан легче, а также улучшает ее качество, — добавила Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что власти России собираются упростить регистрацию по месту жительства и пребывания, а также сделать возможность ее оформления в дистанционном формате. Для этого пользователям нужно будет воспользоваться сайтом госуслуг.

Читайте также: Правительство РФ упростит регистрацию по месту жительства и пребывания