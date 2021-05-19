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Правительство РФ упростит регистрацию по месту жительства и пребывания
Фото: Правительство РФ

Правительство РФ упростит регистрацию по месту жительства и пребывания

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ планирует упростить регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить ее можно будет дистанционно через госуслуги. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в среду, 19 мая.

Так, с июля 2022 года зарегистрироваться по месту жительства или месту временного пребывания можно будет с помощью электронной услуги. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

После вступления постановления в силу россиянам нужно будет посетить регистрационный орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг.

— Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в документе указывается, что россияне смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района.

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