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В народном месяцеслове это воскресенье, 23 мая, названо в честь покровителя кладоискателей Симона Кананита. Считается, что если в этот день постараться сэкономить на покупках, то к вам повернется удача и принесет финансовый успех.

Считается, что на Симона в кошельке должны лежать деньги, иначе весь год он будет пустым. Положите туда несколько крупных купюр, чтобы призвать в свою жизнь финансовое благополучие. В этот день не стоит делать крупные покупки, это грозило жить в долг некоторое время.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 23 мая, чтобы получить финансовое благополучие

Приметы погоды обещали дождливое лето, если в этот день сыро, а если утром пчелы летают, то будет солнечно.

23 мая отмечается Всемирный день черепахи.

429 лет назад в Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси. 91 год назад первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда».

В этот день родились режиссеры Григорий Чухрай и Юлиан Панич, шахматист Анатолий Карпов, актриса Лариса Гузеева и российский рок-музыкант Найк Борзов.

Именины отмечают Василий, Таисия, Кирилл.

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