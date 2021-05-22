Диетолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться для здоровья печени

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Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила, какие продукты необходимо исключить из употребления для того, чтобы была здоровой печень. По ее словам, огромной нагрузкой на этот жизненно важный орган и пищеварительный тракт являются избыточное количество калорий и жирная еда.

— Печень — орган, целью которого является очищение организма от разных токсинов, попадающих в него. Поэтому алкоголь, калорийная и жирная еда удваивают негативное влияние, — объяснила диетолог.

Она также напомнила, что это единственный орган, имеющий возможность регенерироваться и полностью восстанавливаться. По ее словам, если человек перестанет употреблять алкоголь и вредную еду, то спустя три месяца печеночные пробы могут войти в норму, отмечает Nation News. Она также пояснила, что важно помнить и об индивидуальных особенностях организма, потому что метаболизм у всех разный.

Нормализации пищеварения и восстановлению печени способствуют морепродукты, ненасыщенные жирные кислоты и растительные масла.

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