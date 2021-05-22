Врач перечислил самые распространенные среди людей травмы

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Люди получают различные травмы на протяжении всей своей жизни. Их число напрямую связано с активностью человека, так как чем она выше, тем более вероятны травмы. Врач травматолог-ортопед Александр Шелепов объяснил, как можно избежать тяжелых последствий от ушибов и травм.

Он напомнил, что даже самое пустяковое «ранение» может стать проблемой.

— Специфика многих травм заключается в том, что их течение может кардинально меняться. То есть буквально на следующий день простой ушиб может вызвать отек, ограничить подвижность сустава и доставить сильную боль, — объяснил Александр Шелепов.

Как правило, подобные травмы происходят во время активных игр. Например, футбола или баскетбола. По словам травматолога, человек в азарте перестает замечать боль. Осознание приходит только потом. Самые «популярные» травмы, по мнению эксперта, возникают во время занятий спортом, в момент выхода из авто, при спуске по лестнице или прыжках на батуте. Он также подчеркнул, что во всех случаях важно исключить переломы лодыжек и костей стопы, а уже потом приступать к выбору тактики предотвращения осложнений, отмечает Nation News.

Например, когда у человека наблюдаются частичные повреждения связочного аппарата, нужно зафиксировать сустав жесткой или полужесткой повязкой, пропить комплекс препаратов, которые снизят боль и отек, а также пройти физиотерапевтические процедуры, назначенные врачом.

Помимо этого, часто люди повреждают ахиллово сухожилие. Оно является самым мощным в человеческом теле. Кроме того, у людей часто разрываются большая грудная мышца, бицепс и трицепс плеча, икроножная мышца голени и четырехглавая мышца.

Читайте также: Травматолог рассказал, когда начнется бум «асфальтовой болезни»