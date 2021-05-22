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Астролог рассказала о влиянии коридора затмений на знаки зодиака
Фото: Unsplash

Астролог рассказала о влиянии коридора затмений на знаки зодиака

Анастасия Волоснова

Общество

С 26 мая по 10 июня ожидается коридор затмений, который может по-разному повлиять на знаки зодиака. Об этом рассказала астролог Анастасия Широкова.

Сначала в небе можно будет наблюдать лунное затмение, затем — солнечное, пояснила специалист. По ее словам, затмения значительно повлияют на Близнецов и Стрельцов.

— Лунное затмение пройдет по оси Близнецы-Стрелец, так как это оппозиция светил, но с упором на знак Близнецов, так как Луна, которую затмит Земля от Солнца, будет находиться в этом знаке, — отметила Широкова.

Она добавила, что солнечное затмение обозначится в Стрельце.

— Сильнее всего ощущают затмение люди, сами родившиеся в орбисе затмения. То есть примерно в интервале три дня до и три дня после этого знаменательного события, — отметила эксперт.

Рыбы и Девы во время затмений будут чувствовать тревогу и подавленность, а Весы и Водолеи станут активными и позитивными, рассказала Широкова. Положительные изменения также почувствуют Овны и Львы.

Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги могут не заметить, как пройдет необычное явление, так как оно не коснется их душевного состояния.

Астролог добавила, что в период затмений увеличивается вероятность того, что в жизни одного человека или всего человечества будут происходить масштабные изменения. По этой причине эксперт рекомендовала с 26 мая по 10 июня не поддаваться эмоциям и вести себя осознанно, пишет 5-tv.ru.

Ранее астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым очень повезет в начале июня.

Читайте также: Астролог назвала два знака зодиака, на которых больше других повлияет лунное затмение

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