Военный эксперт рассказал, кого боятся США в Черном море

Фото: kremlin.ru / администрация президента России

Журналисты из Соединенных Штатов опубликовали материал, в котором выразили опасения из-за пополнения Черноморского флота семью новыми боевыми кораблями. Что именно их напугало, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

— Граждан США в первую очередь беспокоит быстрое развитие нашего подводного флота, а особенно атомного. Наши современные «Бореи» являются единственными в мире стратегическими атомными ракетоносцами четвертого поколения. Волнений добавляет еще и то, что они пошли на поток. А отечественные «Ясени-М» — одни из лучших многоцелевых атомоходов в мире, — подчеркнул Василий Дандыкин.

Вместе с тем, по его мнению, американцы опасаются перехода флота России на гиперзвуковое оружие, отмечает Nation News. Злейшими врагами авианосцев США эксперт назвал русские «Цирконы».

Читайте также: Крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу комплексом «Базальт» в Черном море