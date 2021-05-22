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Адвокат Жорин заявил, что Клип Моргенштерна и DJ Smash не имеет цели оскорбить чьи-то чувства
Фото: instagram/morgen_shtern

Адвокат Жорин заявил, что Клип Моргенштерна и DJ Smash не имеет цели оскорбить чьи-то чувства

Полина Долганова

Общество

Клип рэпера Моргенштерна и DJ Smash на песню «Новая волна» носит исключительно развлекательный характер, его сюжет вымышлен и не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе и чувства верующих. Такую позицию выразил адвокат рэпера Сергей Жорин.

По его словам, авторы клипа в самом начале видео сделали соответствующую оговорку: «Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер. Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной». Так, наличие дисклеймера подтверждает отсутствие умышленного оскорбления в адрес кого-либо.

Адвокат уточнил, что видеоклип снимался в павильоне с декорациями, а при обработке клипа использовалась компьютерная графика.

— Название места, где происходят события в рассматриваемом видеоклипе, указано следующее: «Cathedral st. Filorenella». В мире не существует храма с таким наименованием, что только лишь опровергает доводы депутата, — отметил судебный представитель музыканта.

Кроме того, по словам адвоката, все религиозные атрибуты в видео являются бутафорией.

Напомним, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что прокуратура направила клип на экспертизу для проверки на предмет оскорбления чувств верующих, сообщает РИА Новости.

Ранее рэпер Моргенштерн и DJ Smash выпустили клип на композицию «Новая волна», в котором они танцуют в храме в костюмах католических священнослужителей.

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#клипадвокатМоргенштерн
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