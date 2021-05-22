Никола Летний: что принято делать в праздник в честь Николая Чудотворца

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Православные христиане дважды в год (в декабре и в мае) чтят память святителя Николая. Помимо этого, его упоминают во время церковной службы каждый четверг.

Согласно библейским сведениям, известно, что он родился в византийской провинции Ликия в Малой Азии. Он служил архиепископом города Мира. Считается, что он был очень добрым и милосердным человеком. Например, свое весомое состояние, которое досталось ему по наследству, он раздал бедным. Помимо этого, еще при жизни Николай прославился даром чудотворения.

Зимний праздник Николаю Угоднику отмечают 19 декабря. В этот день святой преставился. На Западе этот праздник слился с Рождеством, который празднуют 25 декабря. Поэтому сам святой превратился в доброго рождественского волшебника Санта Клауса. В переводе с немецкого это означает Святой Николай.

Летний праздник отмечают 22 мая. Именно в этот день мощи святого были взяты из церкви города Мир Ликийских и перевезены в город Бари. Это случилось в XI веке.

На Руси праздник в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая церковь утвердила почти сразу после самого события — в последние годы XI века, отмечает Nation News. Этот день называют «Николой Летним».

В этот день было принято в первый раз выгонять лошадей на вольный выпас. Их собирали в табун и поручали заботам конюхов. В церкви проводили молебен, во время которого можно было обращаться к святому с просьбой приглядеть за скотиной. Конюхов щедро угощали.

Вместе с тем нельзя было драться и ругаться, а также жульничать в торговых делах.

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