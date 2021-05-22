Заявление МИД Австрии о желании ЕС наладить диалог с Россией оценили в Госдуме

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Заявление главы Министерства иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о желании Евросоюза наладить диалог с России и отсутствии со стороны последней интереса в таком диалоге прокомментировал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

— Мы проявляем свою заинтересованность в равностороннем общении с ЕС. Нас связывают многовековые партнерские отношения, однако на данный момент европейская политика почему-то перешла на санкционные меры и различные нравоучения. Конечно, такое отношение мы считаем неприемлемым, — пояснил парламентарий.

Согласно его мнению, российские власти готовы к контакту и налаживанию сотрудничества, отмечает RT. При этом он подчеркнул, что это должно произойти только в «формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства» во внутренние дела.

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