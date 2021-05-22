Глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз хочет наладить диалог с Россией

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Евросоюз хочет наладить диалог с Россией. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг в субботу, 22 мая, в интервью австрийской радиостанции Ö1.

Шалленберг подчеркнул, что между ЕС и Россией напряженные и отягощенные отношения, но Брюссель хочет наладить отношения с Москвой.

— ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога, — отметил Шалленберг.

По его словам, Россия и ЕС должны сотрудничать в области климата и энергетики. При этом Москва в настоящее время не заинтересована в общении с ЕС, считает политик.

Шалленберг выразил надежду, что в ближайшее время отношения ЕС с Россией изменятся.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против организаций и судов РФ из-за «Северного потока — 2».

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