Глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз хочет наладить диалог с Россией
Евросоюз хочет наладить диалог с Россией. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг в субботу, 22 мая, в интервью австрийской радиостанции Ö1.
Шалленберг подчеркнул, что между ЕС и Россией напряженные и отягощенные отношения, но Брюссель хочет наладить отношения с Москвой.
— ЕС хочет диалога, хочет каналов диалога, — отметил Шалленберг.
По его словам, Россия и ЕС должны сотрудничать в области климата и энергетики. При этом Москва в настоящее время не заинтересована в общении с ЕС, считает политик.
Шалленберг выразил надежду, что в ближайшее время отношения ЕС с Россией изменятся.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против организаций и судов РФ из-за «Северного потока — 2».
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