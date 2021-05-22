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Сборная России по хоккею обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв команду Германии / Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею обыграла Великобританию в матче чемпионата мира

Полина Долганова

Спорт

Сборная России по хоккею обыграла команду Великобритании во втором матче группового этапа первенства планеты в Латвии.

Встреча завершилась со счетом 7:1.

В составе российской сборной голами отметились: дважды Антон Бурдасов — на 6-й и 10-й минутах, Михаил Григоренко на 8-й минуте, Сергей Толчинский на 11-й, Павел Карнаухов на 31-й, Андрей Кузьменко на 50-й и Антон Слепышев. Свой гол он оформил на 19-й минуте.

Единственную шайбу в британской команде забил нападающий Лиам Кирк.

Это уже вторая победа сборной России на текущем чемпионате мира. Следующий матч с участием российской национальной команды состоится 24 мая. В этот день подопечные тренера Валерия Брагина сыграют со сборной Словакии.

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Спорт#Хоккейчемпионат мира
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