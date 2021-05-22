Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче серии 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Бостоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Брюинз» отметились Брэд Маршанд (29-я минута), Давид Пастрняк (41-я), Чарли Койл (42-я) и Мэтт Гжельцик (55-я). «Вашингтон» ответил шайбой Александра Овечкина (45-я).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Бостона». Команде необходима одна победа для выхода в следующий этап плей-офф. Следующий матч пройдет в Вашингтоне в воскресенье, 23 мая.

Ранее сообщалось, что WADA не собирается допускать до Олимпийских игр в Токио спортсменов из базы московской лаборатории.

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