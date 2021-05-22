Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
Фото: Twitter/Capitals

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

Иван Юминов

Спорт

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче серии 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Бостоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Брюинз» отметились Брэд Маршанд (29-я минута), Давид Пастрняк (41-я), Чарли Койл (42-я) и Мэтт Гжельцик (55-я). «Вашингтон» ответил шайбой Александра Овечкина (45-я).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Бостона». Команде необходима одна победа для выхода в следующий этап плей-офф. Следующий матч пройдет в Вашингтоне в воскресенье, 23 мая.

Ранее сообщалось, что WADA не собирается допускать до Олимпийских игр в Токио спортсменов из базы московской лаборатории.

Читайте также: ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира раз в два года

Чемпионат НХЛАлександр ОвечкинКубок Стэнли
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте