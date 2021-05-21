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WADA не собирается допускать до ОИ спортсменов из базы московской лаборатории
Фото: amsr_photography / CC BY 2.0

WADA не собирается допускать до ОИ спортсменов из базы московской лаборатории

Кирилл Николаев

Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия, чтобы не допустить спортсменов из базы московской антидопинговой лаборатории до участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили на сайте WADA.

WADA продолжит возбуждать дела из-за нарушений антидопинговых правил. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио юридический департамент организации и отдел расследований сконцентрируют все свое внимание на предотвращении участия в Играх спортсменов или вспомогательного персонала из базы московской антидопинговой лаборатории.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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российские спортсменыWADAолимпиада
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