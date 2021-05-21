WADA не собирается допускать до ОИ спортсменов из базы московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия, чтобы не допустить спортсменов из базы московской антидопинговой лаборатории до участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили на сайте WADA.

WADA продолжит возбуждать дела из-за нарушений антидопинговых правил. В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио юридический департамент организации и отдел расследований сконцентрируют все свое внимание на предотвращении участия в Играх спортсменов или вспомогательного персонала из базы московской антидопинговой лаборатории.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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