«Было зажигательно»: Самойлова предсказала место Манижи в финале Евровидения

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На Евровидении-2021 Манижа выступила с зажигательным номером. Участница от России была по достоинству оценена европейской аудиторией. Таким мнением с «ВМ» поделилась певица Юлия Самойлова.

— Очень хочется увидеть Евровидение в нашей стране в будущем году. К сожалению, политическая ретроспектива этому вполне помешает. Ощущение, что в пятерку точно должна Манижа войти. Ее номер уже оценила Европа. Это было зажигательно. Болею сама за Россию, но голосовать можно только за другую страну. Пока мне симпатична Мальта с очень ярким вокалом, — высказалась артистка.

Напомним, в 2018 году Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. Тогда певица исполняла композицию «I Won't Break». К сожалению, ее выступление оценили 15-м местом и не допустили в финал.

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