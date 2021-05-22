Астролог рассказал, чего ждать представителям знаков зодиака с 24 по 30 мая

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Приток энергии и несбывшиеся мечты ожидают многих представителей зодиакального круга на неделе с 24 по 30 мая. Об этом рассказал астролог Сергей Седашев.

Овнам на предстоящей неделе будет проще общаться с женщинами, чем с мужчинами, а мягкость поможет им найти компромисс в общении и решить конфликты.

Тельцам рекомендуют быть более настойчивыми. Представителям данного знака зодиака необходимо тратить свою энергию на работу, иначе возможны серьезные срывы и конфликты, считает астролог.

Близнецов на предстоящей неделе ожидают успехи в личной жизни. Им советуют не бояться новых знакомств и приобщиться к искусству.

Удача в отношениях также ожидает Львов, которые станут более решительными и активными.

Раки в течение недели будут энергично бороться с окружающими и отстаивать свои интересы. Аналогичное поведение будет свойственно Девам. Они должны активно браться за жизненные проблемы и решать их, отмечает астролог.

На предстоящей неделе Весы смогут проявить себя со стороны красоты и согласия. Представители данного знака зодиака раскроются на вечеринке или творческом мероприятии.

Скорпионам и Козерогам в ближайшие дни будет сложно справляться с внутренней энергией. В частности, Козерогам не советуют начинать вести новые проекты из-за их переменчивого настроения.

У Стрельцов ожидаются проблемы на личном фронте. Чтобы исправить ситуацию, астролог рекомендует не тянуться к удовольствиям и излишествам.

Водолеи проведут предстоящую неделю в атмосфере красоты и коммуникаций, а Рыбы должны будут проявлять настойчивость для самореализации, пишет 5-tv.ru.

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