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Сотрудники ЦОМП начнут работать еще на шести маршрутах наземного транспорта
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сотрудники ЦОМП начнут работать еще на шести маршрутах наземного транспорта

Полина Долганова

Транспорт

Еще на шести московских маршрутах наземного транспорта начнут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с 24 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Отмечается, что служба будет помогать пассажирам в автобусах № т53, Б, 1232, 893, 471, 551.

Маршруты проходят через социально важные объекты, которые департамент транспорта определил совместно с Всероссийским обществом инвалидов. В перечень таких объектов входят центр госуслуг, медицинский колледж и другие места.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день услугами центра уже воспользовались около тысячи пассажиров.

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