Роман Романенко пообещал разобраться с транспортными проблемами ЮЗАО

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко выступил на вебинаре, посвященном транспортной доступности Юго-Западного округа. Более 300 жителей районов Зюзино, Северного Бутово и Ясенево приняли участие в онлайн-дискуссии.

Организовал вебинар на тему «Транспортная доступность: мобильность в большом городе» депутат Московской городской Думы Александр Семенников. Вместе с Романом Романенко они выслушали мнение жителей и обсудили транспортные проблемы юго-запада Москвы.

— Вопросы развития транспортной системы очень актуальны и волнуют едва ли не каждого москвича. Встречаясь с жителями и общаясь с ними на разные темы, касающиеся качества жизни в районах, неоднократно поднималась тема транспортной доступности. Хочу отметить, что бутовцы и ясеневцы в целом положительно отзываются об обеспечении транспортом в районах, но есть несколько локальных проблем, которыми я планирую заняться в первоочередном порядке, — рассказал Романенко.

Он отметил, что жители ЖК «Гринада» в Северном Бутове жалуются на отсутствие дорог внутри дворов и выезда из них. Застройщик не выполнил все свои обязательства, и у 3000 человек есть только один выезд на трассу, где постоянно образуются пробки. А в Ясеневе, по словам депутата Госдумы, жители хотели бы иметь еще один выезд на МКАД.

— Проекты по строительству этого выезда появляются регулярно, но они далеки от идеала, поскольку так или иначе затрагивают зеленые зоны, которых в Ясеневе много и которые хочется сохранить. Поэтому нужен вдумчивый и системный подход в решении этих вопросов, — подчеркнул Романенко.

Десятки сообщений пришли от участников вебинара во время прямого эфира. В них москвичи говорили о проблемах обеспечения мобильности, беспокоящих их. Это и строительство новых станций метро, и отсутствие правил движения для СИМ (средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и гироскутеров), и организация парковок.

— Договорились с моим коллегой из Мосгордумы Александром Григорьевичем дальше работать совместно по решению обозначенных жителями проблем. В одиночку такие вопросы не решаются, — резюмировал Романенко.

Ранее сообщалось, что более 20 новых микроавтобусов социального такси запустили в Москве.

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