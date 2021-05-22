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Художник Покрас Лампас создаст оформление чемпионата Европы-2020 в Петербурге
Фото: pixabay.com

Художник Покрас Лампас создаст оформление чемпионата Европы-2020 в Петербурге

Полина Долганова

Спорт

Современный художник Арсений Пыженков, более известный как Покрас Лампас, будет принимать участие в оформлении чемпионата Европы по футболу, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

По его словам, в процессе подготовки к турниру организаторы старались сосредоточить внимание не только на спорте. Организация также подразумевает оформление города и сотрудничество с деятелями искусства.

— Мы организуем сотрудничество с Покрасом Лампасом — его руками будет делаться оформление. Создали интерактивные экскурсии по Петербургу, которые ведут яркие деятели искусств, в том числе и Валерий Гергиев, — цитирует Сорокина РИА Новости.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах. В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира.

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