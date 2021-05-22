Модель Леся Кафельникова вышла замуж

Фото: Официальная станица Алеси Кафельниковой в Instagram (www.instagram.com/kafelnikova_a)

Модель Алеся Кафельникова сообщила о замужестве. На своей странице в Instagram девушка выложила фото, на котором позирует в свадебном платье и с букетом в руках.

— Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца, — подписала снимок Кафельникова.

Напомним, модель состоит в отношениях с 34-летним бизнесменом Георгием Петришиным, который ранее встречался с актрисой Светланой Ходченковой.

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