Модель Леся Кафельникова вышла замуж
Модель Алеся Кафельникова сообщила о замужестве. На своей странице в Instagram девушка выложила фото, на котором позирует в свадебном платье и с букетом в руках.
— Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца, — подписала снимок Кафельникова.
Напомним, модель состоит в отношениях с 34-летним бизнесменом Георгием Петришиным, который ранее встречался с актрисой Светланой Ходченковой.
Читайте также: Прокуратура Москвы проверит клип Моргенштерна и DJ Smash