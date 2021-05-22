«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании.
Матч состоялся на домашней арене проигравшей команды и завершился со счетом 2:1.
В составе «Атлетико» голы оформили Анхель Корреа на 57-й минуте и Луис Суарес на 67-й.
С проигравшей стороны мяч забил полузащитник Оскар Плано.
Так, в активе клуба-победителя 86 очков, что позволило ему занять первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Реал Мадрид».
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