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«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу
Фото: pixabay

«Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу

Полина Долганова

Спорт

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании.

Матч состоялся на домашней арене проигравшей команды и завершился со счетом 2:1.

В составе «Атлетико» голы оформили Анхель Корреа на 57-й минуте и Луис Суарес на 67-й.

С проигравшей стороны мяч забил полузащитник Оскар Плано.

Так, в активе клуба-победителя 86 очков, что позволило ему занять первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Реал Мадрид».

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