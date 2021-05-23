Астрологи назвали пять худших мужей по знаку зодиака

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Астрологи убеждены, что не все представители зодиакального круга созданы для семейной жизни. Эксперты назвали пятерку знаков зодиака мужчин, с которыми очень сложно построить семью.

Возглавляют рейтинг Скорпионы. Такие мужья нетерпимы к своей супруге, не гнушаются манипуляциями, контролем и ревностью. Кроме того, под этим знаком рождено большинство домашних тиранов.

Второе место занимают Близнецы. Они — заложники своего переменчивого настроения. Эти мужчины могут быть патологически верными сегодня, а завтра без зазрения совести — увлечься другой. В браке им часто становится скучно, не хватает разнообразия.

Множество проблем встречается в браке с Водолеями. Большинство из них — патологические собственники. Речь идет не только о ревности. Представителям этого знака необходимо, чтобы супруга посвящала свою жизнь только им. Часто они требуют отказаться от общения с подругами и работы, ставят супругу в зависимое положение.

Не слышат свою жену Львы. Просьбы супруги часто пролетают мимо их ушей, а в быту помощь они готовы оказать крайне редко. Кроме того, от своей избранницы представители этого знака ждут постоянного восхищения и погружения в его интересы.

Овны часто воспринимают вклад жены в семейную жизнь как должное. Эти партнеры невнимательны к своей половине, могут больно уколоть. Кроме того, они способны в одну минуту довести возлюбленную до слез. Однако мужчины, рожденные под этим знаком, очень отходчивы и умеют извиняться, пишет Cosmopolitan.

Ранее астрологи составили топ-5 знаков зодиака, которым очень повезет в начале июня.

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