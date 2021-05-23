Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей 23 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей 23 мая

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль, 12 Карта всех событий

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина временно остановят 23 мая. Об этом сообщает Федеральная служба охраны РФ (ФСО).

Уточняется, что в этот же день не будут разрешены прогулки у некрополя возле Кремлевской стены и закроется выход с территории Кремля через Спасские ворота.

Причиной послужила подготовка и проведение государственных мероприятий на Красной площади, пишет Интерфакс.

Ранее музею московской школы № 170 присвоили имя Героя Советского Союза.

Читайте также: Главархив Москвы рассказал о 500-летней истории Новодевичьего монастыря

МавзолейВладимир ЛенинКремль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте