Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей 23 мая
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль, 12 Карта всех событий
Допуск посетителей в Мавзолей Ленина временно остановят 23 мая. Об этом сообщает Федеральная служба охраны РФ (ФСО).
Уточняется, что в этот же день не будут разрешены прогулки у некрополя возле Кремлевской стены и закроется выход с территории Кремля через Спасские ворота.
Причиной послужила подготовка и проведение государственных мероприятий на Красной площади, пишет Интерфакс.
Ранее музею московской школы № 170 присвоили имя Героя Советского Союза.
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