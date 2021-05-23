Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля в Москве закроют для посетителей 23 мая

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль, 12 Карта всех событий

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина временно остановят 23 мая. Об этом сообщает Федеральная служба охраны РФ (ФСО).

Уточняется, что в этот же день не будут разрешены прогулки у некрополя возле Кремлевской стены и закроется выход с территории Кремля через Спасские ворота.

Причиной послужила подготовка и проведение государственных мероприятий на Красной площади, пишет Интерфакс.

Ранее музею московской школы № 170 присвоили имя Героя Советского Союза.

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