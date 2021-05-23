Уфолог объяснил, зачем Луна нужна инопланетянам

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Луна появилась после большой катастрофы, что произошла в Солнечной системе и вызвала огромный потоп на Земле. Такого мнения придерживается директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Так эксперт прокомментировал сообщение СМИ о появлении в Сети видеозаписи, где был зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО), который находился над поверхностью Луны.

— Это уникальная база, откуда можно наблюдать и контролировать все, что происходит на нашей планете, а также в Солнечной системе в целом. Спутник Земли также можно назвать станцией, откуда ведется слежение, — подчеркнул уфолог.

По мнению Валерия Уварова, Луна гораздо моложе, чем мы думаем, отмечает ФАН. Он считает, что она появилась примерно 13 тысяч лет назад.

— Люди думают, что она — естественный спутник Земли, однако во всех сохранившихся древних текстах речь идет о том, что она возникла после великой катастрофы в Солнечной системе. Ее появление сопровождалось мощным потопом на нашей планете, — объяснил Валерий Уваров.

Он также объяснил, как появилось ночное светило в небе. По его мнению, Луна является наибольшим сохранившимся обломком крупной планеты Тиамат, которая когда-то существовала в Солнечной системе.

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