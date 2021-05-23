Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Уфолог объяснил, зачем Луна нужна инопланетянам
Фото: pixabay.com

Уфолог объяснил, зачем Луна нужна инопланетянам

Елена Фролова

Общество

Луна появилась после большой катастрофы, что произошла в Солнечной системе и вызвала огромный потоп на Земле. Такого мнения придерживается директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Так эксперт прокомментировал сообщение СМИ о появлении в Сети видеозаписи, где был зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО), который находился над поверхностью Луны.

— Это уникальная база, откуда можно наблюдать и контролировать все, что происходит на нашей планете, а также в Солнечной системе в целом. Спутник Земли также можно назвать станцией, откуда ведется слежение, — подчеркнул уфолог.

По мнению Валерия Уварова, Луна гораздо моложе, чем мы думаем, отмечает ФАН. Он считает, что она появилась примерно 13 тысяч лет назад.

— Люди думают, что она — естественный спутник Земли, однако во всех сохранившихся древних текстах речь идет о том, что она возникла после великой катастрофы в Солнечной системе. Ее появление сопровождалось мощным потопом на нашей планете, — объяснил Валерий Уваров.

Он также объяснил, как появилось ночное светило в небе. По его мнению, Луна является наибольшим сохранившимся обломком крупной планеты Тиамат, которая когда-то существовала в Солнечной системе.

Читайте также: Астероид размером со стадион приблизился к Земле

Солнечная системауфологЛуна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте