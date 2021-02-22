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Астероид размером со стадион приблизился к Земле
Фото: pixabay.com

Астероид размером со стадион приблизился к Земле

Виктория Родимкина

Технологии

К Земле приблизился астероид 2020 XU6 размером со стадион. Об этом сообщил научно-исследовательский центр НАСА JPL в понедельник, 22 февраля.

По расчетам ученых, астероид имеет диаметр примерно 213 метров, он уже приблизился к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.

Мимо планеты в понедельник, 22 февраля, также пролетят астероиды 2020 BV9 и 2021 CC5 диаметрами 23 метра и 40 метров соответственно.

Кроме того, 21 февраля были зафиксированы астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1. Их размеры сравнительно небольшие — 10 метров и 61 метр.

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