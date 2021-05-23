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Косметолог Шестова объяснила, как защитить кожу от летнего солнца
Фото: pixabay.com

Косметолог Шестова объяснила, как защитить кожу от летнего солнца

Елена Фролова

Здоровье

Как защитить кожу от воздействия солнечных лучей, рассказала врач-косметолог Марина Шестова. По ее словам, перед выходом на улицу летом всегда нужно использовать солнцезащитный крем.

— Например, при утренних и вечерних прогулках лучше всего использовать SPF 10–15. А в дневные часы, да еще и в солнечную погоду нужно выбирать SPF 50–60, — объяснила косметолог.

Она также подчеркнула, что нужно носить головные уборы. Лучше всего использовать те, что прикрывают лицо. Одежду летом лучше выбирать тонкую и легкую, желательно из натуральных тканей. По словам косметолога, на все открытые места нужно наносить солнцезащитный крем.

То, насколько сильно кожа подвергается ультрафиолету, зависит от ее фототипа. Тем, у кого первый фототип, то есть светлая кожа, лучше всего с 11 до 16 часов вообще на солнце не появляться, либо использовать крем с защитой SPF 50+. Помимо этого, нужно максимально прикрыть кожу, отмечает ФАН.

В свою очередь у тех, у кого второй фототип, кожа не так быстро краснеет и легко загорает. По словам косметолога, им нужно использовать крем с защитой SPF 30.

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Солнцелетокожа
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